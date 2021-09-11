Kozanspor Başkanı Sağlam istifa etti

Kozanspor Kulüp Başkanı Yusuf Sağlam görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan kongre ile yeniden başkan seçilen Yusuf Sağlam, Kozanspor sosyal medya hesabından istifa ettiği duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kozanspor Başkanı Yusuf Saglam'ın istifası üzerine yönetim kurulu üyelerinin bugün toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.

2019 yılı Mayıs ayında yapılan kongre ile Kozanspor Kulüp Başkanlığına seçilen Yusuf Sağlam, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında Kozanspor kulüp başkanlığını yaptı.

2020-2021 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Kozanspor Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştü. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri