Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyon 120 bini ve can kaybı 472 bini aşarken, iyileşen sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyon 120 bini ve can kaybı 472 bini aşarken, iyileşen sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 370 bine, can kaybı 122 bin 407'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 984 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen New York kenti, bugün ikinci faz normalleşmeye başladı.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 90 bine ulaşırken, can kaybı 50 bin 737'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 579 bin 226 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 592 bin 280'e, can kaybı 8 bin 206'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı 344 bin 416 oldu.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 13 bin 273 artarak 440 bin 183'e ulaşırken, 14 bin 15 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 248 bin 129 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 647'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 305 bin 289'a yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 293 bin 584'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 28 bin 324 olarak güncellendi. Kovid-19'a karşı mücadelede ülke genelinde "yeni normal" süreci başlasa da salgında ikinci dalga görülen yerlerde tedbirler tekrar artırıldı.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 657'ye, toplam vaka sayısı 238 bin 720'ye, iyileşenlerin sayısı 183 bin 4262'ya ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 663'e yükselirken, vaka sayısı 160 bin 750, iyileşen sayısı da 74 bin 372 olarak açıklandı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasında büyük ölçüde son aşamaya gelinen Fransa'da okullar ve sinemalar açıldı.

Suudi Arabistan'dan hac açıklaması

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'ın 5 futbolcusunda Kovid-19 tespit edildi.

Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'nin de Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bulgaristan'da günlük vaka sayısının son bir haftada 100'ün üzerine çıkması nedeniyle kapalı alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun yeniden uygulanacağı açıklandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Kovid-19 vakalarındaki günlük artışın gelecek 3 gün boyunca ortalama 30'un altına düşmemesi halinde ortaya çıkabilecek "ikinci dalga" endişesiyle karantina önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

Gana'da salgın nedeniyle kapatılan liselerde yüz yüze eğitime kısmi olarak yeniden başlandı.

Kaynak: AA