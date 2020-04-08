Kovid-19 salgınında "5G" tartışması
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Bağören, "5G, Kovid-19 ile savaşta etkin olarak kullanılan bir araçtır, bu teknolojinin yayılması, komplo teorileriyle engellenmeye çalışılıyor.
08.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:39
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Bağören, "5G, Kovid-19 ile savaşta etkin olarak kullanılan bir araçtır, bu teknolojinin yayılması, komplo teorileriyle engellenmeye çalışılıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com