Kovid-19 salgınında "5G" tartışması Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Bağören, "5G, Kovid-19 ile savaşta etkin olarak kullanılan bir araçtır, bu teknolojinin yayılması, komplo teorileriyle engellenmeye çalışılıyor.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Bağören, "5G, Kovid-19 ile savaşta etkin olarak kullanılan bir araçtır, bu teknolojinin yayılması, komplo teorileriyle engellenmeye çalışılıyor." dedi. Kaynak: Dunya.com