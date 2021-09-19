Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı - Haberler Spor
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Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı

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Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı

Ligin yeni takımı Giresunspor, 5. haftada puanla tanıştı. İlk 4 haftada kaybeden Karadeniz ekibi, Konyaspor'la evinde 0-0 berabere kaldı. Giresunspor, bu sonuçla Süper Lig'deki ilk puanını aldı. Giresunspor, ligin 5. haftasında yine gol sevinci yaşayamadı.

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma başladığı gibi sona erdi. Ligdeki ilk 4 maçını kaybeden Giresunspor, Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, puan şanssızlığını kırdı. Ama gol büyüsü bozulmadı.

Kötünün iyisi! Giresunspor, Süper Lig'de nihayet puanla tanıştı

DENGELİ MAÇ

90 dakika oldukça dengeli geçti, net pozisyon yoktu. Giresunspor daha baskın oynayan taraf olsa da sonunu getiremedi.

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Haber: Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı - Haberler Spor
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