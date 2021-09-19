Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı
Ligin yeni takımı Giresunspor, 5. haftada puanla tanıştı. İlk 4 haftada kaybeden Karadeniz ekibi, Konyaspor'la evinde 0-0 berabere kaldı. Giresunspor, bu sonuçla Süper Lig'deki ilk puanını aldı. Giresunspor, ligin 5. haftasında yine gol sevinci yaşayamadı.
Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma başladığı gibi sona erdi. Ligdeki ilk 4 maçını kaybeden Giresunspor, Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, puan şanssızlığını kırdı. Ama gol büyüsü bozulmadı.
DENGELİ MAÇ
90 dakika oldukça dengeli geçti, net pozisyon yoktu. Giresunspor daha baskın oynayan taraf olsa da sonunu getiremedi.
Haberler.com - Spor Haberleri