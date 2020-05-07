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Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
07.05.2020 08:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:46

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve bu sezon oynadığı futbolla taraftarın büyük beğenisini kazanan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Avrupa devlerinin de radarına girdi. Kosova Futbol Federasyonu Agim Ademi konuyla ilgili konuştu ve Tottenham ile Napoli'nin Vedat'a teklif yaptığını söyledi.

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Rizespor'dan kadrosuna kattığı ve birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriqi için transfer teklifi yapan takımı açıkladı.

Ademi, ülkesinde yaptığı açıklamada İngiltere Premier Lig'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'ın golcü futbolcuyu çok ciddi şekilde istediğini söyledi.

"PARAYI ÖDEMEYE HAZIR"

Federasyon başkanı, "Tottenham, Muriqi'nin transferi için çok ısrarlı. Ancak İtalya'da onunla ilgilenen birçok başka takım da var. Tottenham, Fenerbahçe'nin istediği parayı ödemeye hazır." ifadelerini kullandı.

"NAPOLI'NİN DE TALEBİ VAR"

İtalya'dan Napoli'nin de 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunduğunu kaydeden Ademi, "Serie A'dan birçok takım onun tranferi için girişime başladı, Napoli'nin de talebi olduğunu biliyorum" dedi.

20 MİLYON EURO BONSERVİS

Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıktı ve 15 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
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