KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu

26.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:17

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, güçlü KOBİ'lere sahip olmak, ekonomiyi sağlam temellere dayandırmak için verilen destekleri artıracaklarını belirtti.