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KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, güçlü KOBİ'lere sahip olmak, ekonomiyi sağlam temellere dayandırmak için verilen destekleri artıracaklarını belirtti.

26.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:17
KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı , güçlü KOBİ'lere sahip olmak, ekonomiyi sağlam temellere dayandırmak için verilen destekleri artıracaklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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