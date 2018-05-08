Dünya Kupası Hayali Kuran Koscielny, Sakatlığı Sonrası Yıkıldı
İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen Laurent Koscielny, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 ay uzak kalacak. Fransız futbolcu, Dünya Kupasını da kaçıracak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Laurent Koscielny, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.
Basın toplantısı düzenleyen Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, takımının Atletico Madrid ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında sakatlanan Koscielny'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"MORALİ ÇOK BOZUK"
Fransız futbolcunun sahalardan beklenenden uzun süre uzak kalacağını belirten Wenger, "Laurent, aşil tendonundan ameliyata alındı ve 6 aydan erken sahalara dönmesini beklemiyoruz. Morali çok bozuk." ifadelerini kullandı.
Fransa Futbol Federasyonu, milli takımın önemli savunma oyuncuları arasında yer alan Koscielny'nin 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle yer alamayacağını geçen hafta sonu duyurmuştu.
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MİLLİ TAKIM İÇİN GÜZEL Bİ GELİŞME OLMUŞ ARSENALDE YAPTIĞI SAVUNMA HATALARININ HADDİ HESABI YOK. ADAMLAR BU ADAM YÜZÜNDEN LİGDE EN AZ 4 5 MAÇ HATALI GOL YEDİ. ATLETİCO MAÇINI SÖYLEMEYE GEREK YOK ZATEN KOSCİELNY ABİMİZ O MAÇTA DA YAPTI YAPACAĞINICevap Yaz 1 Yayından Kaldır