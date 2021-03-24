Koruncuk Vakfı'nda üç etaplı büyüme projesi başlatıldı
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Koruncuk Vakfı'nda üç etaplı büyüme projesi başlatıldı

24.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:05
Koruncuk Vakfı'nda üç etaplı büyüme projesi başlatıldı

Koruncuk Vakfı daha çok çocuğa, yüksek kalite ve standartta hizmet sunabilmek için üç etaplı bir büyüme projesini başlattı.

Koruncuk Vakfı daha çok çocuğa, yüksek kalite ve standartta hizmet sunabilmek için üç etaplı bir büyüme projesini başlattı. Projenin ilk etabında yapımına başlanan Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Öğrenci Yurdu ile Koruncukköyler'deki toplam kapasite yüzde 40 artacak. 

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, projenin tüm etapları tamamlandığında ise Vakıf eğitim, sosyal ve spor ünitelerine sahip ortaokul ve ortaöğretim kız ve erkek yurtlarıyla toplamda 500 çocuğa hizmet verebilecek. Vakıf büyüme hedeflerine paralel olarak ayrıca, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak, çocukların aileleri ile birlikte güçlendirilmesini esas alan 'aile temelli hizmet' anlayışına ağırlık verecek.

Koruncuk Vakfı'nın, Koruncukköy Bolluca'da "El Ver Yuva Olsun" adıyla başlattığı büyüme projesinin ilk etabında yapımına başlanan Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Öğrenci Yurdu ile İstanbul Bolluca ve İzmir Urla Koruncukköyler'deki toplam kapasite yüzde 40 oranında artacak. Koruncuk Vakfı akademik başarı şartı olmadan, okumak isteyen ama sosyo-ekonomik olarak eğitime erişimleri risk altındaki çocukları kabul ediyor. Bu yanıyla Koruncuk Vakfı, çocukların eğitime erişimleri için bakım ve barınma ihtiyacını karşılayan, sosyo-kültürel gelişimlerine destek veren Türkiye'deki tek vakıf olma özelliğini taşıyor. Koruncuk Vakfı'nın 23 Mart'ta düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2012'den beri Vakfın Başkanlığını yürüten Av. Figen Özbek, Onursal Başkan oldu. Vakfın Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı ise Av. Dr. Z. Figen Samuray oldu.Toplantıda konuşan Samuray, köklü, çağdaş, ilkeli ve şeffaf yapısı ile daima örnek gösterilen bir Vakfın başkanlık görevini üstlenmenin büyük bir onur olduğunu belirterek, profesyonel bir ekiple ve yüksek motivasyonla yeni döneme hazır olduklarını söyledi. Vakfın, sahip olduğu ilkelerle bugünlere gelinmesinde Onursal Başkan Av. Figen Özbek'in büyük emeği geçtiğini, Vakıf'daki pek çok önemli değişime ve başarılı projeye liderlik ettiğini söyleyen Samuray, "Sayın Figen Özbek'den devraldığımız bu değerli emaneti aynı titizlik, kararlılık ve disiplinle daha ileriye taşıyacağız. Aslında, kendisine tam olarak veda etmiyoruz. Bilgi ve deneyimiyle 2 yıl boyunca Yönetim Kurulu'na danışmanlık yapacak" dedi. (Fotoğraflı)

 


Koruncuk Vakfı'nda üç etaplı büyüme projesi başlatıldı
Koruncuk Vakfı'nda üç etaplı büyüme projesi başlatıldı
Koruncuk Vakfı'nda üç etaplı büyüme projesi başlatıldı
Koruncuk Vakfı'nda üç etaplı büyüme projesi başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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