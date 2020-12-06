Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi
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Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi

06.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:58
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika bilgisi paylaşıldı. Koronavirüs semptomları nedeniyle 24 Kasım'da hastaneye yatırılan ve 3 gün sonra entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitti.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve 24 Kasım'da hastaneye yatırılmıştı. Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi.

ENTÜBASYON İŞLEMİ BİTİRİLDİ

Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor. Vural'ın sağlık durumunun her gün biraz daha iyiye gitmesi bekleniyor.

(Milliyet)

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