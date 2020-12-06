Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika bilgisi paylaşıldı. Koronavirüs semptomları nedeniyle 24 Kasım'da hastaneye yatırılan ve 3 gün sonra entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitti.