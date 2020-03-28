Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini koronavirüsün etkilerini nasıl hissettiklerini açıkladı. Sabatini, "Önce ben ciğerlerimden garip sesler duydum sonra Paulo da aynı şekilde hissettiğini söyledi" dedi.

Juventus'un koronavirüs tesi pozitif çıkan 23 yaşındaki yıldızı Paulo Dybala, kulübün Youtube kanalına konuştu. Arjantinli oyuncu, "İlk hissetmeye başladığımda 5 dakikada hemen yoruluyordum. Nefes almakta çok zorlanıyordum. Hastalığın semptomlarını çok fazla hissettim. Çok fazla kas ağrısı yaşadım. Şimdi daha iyiyim ve egzersiz yapabiliyorum. Kız arkadaşım Oriana da ben de kendimizi iyi hissediyoruz" dedi.

"31 MART'TA TEKRAR TESTE GİRECEĞİZ"

Dybala'nın kız arkadaşı Oriana Sabatini de yaşadıklarını böyle anlattı: "Şu anda çok iyiyim ama 2-3 gün önce kendini çok kötü hissediyordum. Bize sadece dinlenmemiz gerektiğini söyleyerek bazı reçeteli vitaminler verdiler. Hastalık önce size grip gibi geliyor. Tüm vücudunuzda acı hissediyorsunuz ve yorgun hissediyorsunuz. Hep ölçtüm ama benim ateşim çıkmadı. Önce ben ciğerlerimden garip sesler duydum sonra Paulo da aynı şekilde hissettiğini söyledi. Normal grip gibi başlayıp bunları yaşadık. Dokuz gün boyunca karantinada kaldık ve 31 Mart'ta tekrar teste gireceğiz."

(Sporx)