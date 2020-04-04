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Tacikistan, Burundi, Belarus, Futbol, Spor

Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor

Neredeyse tüm dünyada ligler durmuşken Belarus, Nikaragua ve Burundi'nin ardından Tacikistan'da da futbol sezonu başlıyor. Nostaljik maçlar ile yetinemeyen futbolseverlerin yeni adresi şu zamana kadar ülkenin resmi kaynaklarına göre tek bir koronavirüs vakası dahi görülmemiş olan Tacikistan.

04.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:50
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor

Tacikistan'da futbol sezonu başlamak üzere. Dünyada neredeyse bütün futbol ligleri durma noktasına gelirken ülkenin resmi kaynaklarına göre bugüne kadar tek bir koronavirüs vakası bile yaşanmayan Tacikistan'da 4 Nisan'da oynanacak Tacikistan Süper Kupası maçı ile sezon başlıyor.

Dokuz milyon nüfuslu Tacikistan; Belarus, Nikaragua ve Burundi'nin ardından futbolun devam ettiği bir diğer ülke olacak. Süper Kupa mücadelesinde lig ve kupa şampiyonu Istiklol ile hem ligde ikinci olan hem de kupada finalde Istiklol'a kaybeden Khujand bir araya gelecek.

Seyircisiz oynanacak maç için uluslararası şirketler şimdiden bahis açarken maç Tacik devlet kanalı Varzish TV ve federasyonun kanalı TFF Futbol'dan yayınlanacak. Avrupa'da devam eden tek lig olan Belarus ligi şimdiden 10 farklı yayın anlaşması imzalarken Tacikistan'da da federasyon yetkilileri popülarite umuyor.

"İLGİ ÇEKİCİ OLACAĞINI UMUYORUZ"

Tacik yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada böyle bir beklenti için şimdilik erken olduğunun altını çizerken yine de kısa zamanda ligin ilgi çekeceğini düşünüyor. Ancak Tacikistan Futbol Ligi veya orijinal adıyla "Ligai futboli Tocikiston" en azılı futbolseverlerin bile radarının dışında kalan bir lig. Tacikistan Milli Takımı henüz ne bir Dünya Kupası'na ne de bir Asya Kupası'na katılabilmiş durumda. Ayrıca herhangi bir Tacikistan takımı AFC Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmiş değil. Geçen sezon Istiklol, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'ye play-off aşamasında elenmişti.

Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Ligin son şampiyonu Istiklol

"BİZDE VAKA GÖRÜLMEDİ VE YENİ SEZONU BAŞLATIYORUZ"

2019 sezonunda üçleme yapan ve Tacik liginde üst üste altıncı kez şampiyon olan Başkent Duşanbe temsilcisi Istiklol'de Teknik Direktör Vitaliy Levchenko Süper Kupa maçı öncesinde "Neredeyse tüm ülkelerde koronavirüs pandemisi nedeniyle şampiyonalar durmuş durumda biliyorsunuz. Ancak şükürler olsun ki Tacikistan'da koronavirüs görülmedi ve yeni sezon başlayabiliyor" demişti.

Pazar günü seyircisiz olarak oynanacak 3 maçla başlayacak ligde 10 takım bulunuyor. Ligde 42 yabancı futbolcu boy gösterirken bu futbolcuların 20'si Özbek, 10'u ise Ganalı. Süper Kupa'da Istiklol ile oynayacak olan Khujand'ın Özbek kalecisi Mamur Ikramov, "Endişeliyim, hemşehrilerim için ailem ve akrabalarım için endişeleniyorum" diye konuştu. Tacikistan'ın komşusu Özbekistan'da 205 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor

"DİĞER ÜLKELERDE TARAFTARLAR FUTBOLDAN MAHRUM"

Öte yandan iki teknik adam da federasyonun seyircisiz oynatma kararını destekliyor. Levchenko, "Boş tribünlere karşı oynamak maçı etkilememeli. Taraftarları sabırlı olma çağrısında bulunuyorum. En azından burada maçlar başlıyor diğer ülkelerde taraftarlar futboldan mahrum" dedi.

Khujand'ın Sırp hocası Nikola Lazarevic ise "Dünyada koronavirüs ile ilgili durumu anlayabiliyoruz ve federasyonun kararını tamamen destekliyoruz. Bu şekilde sağlığımızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

(Sözcü)

Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor

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Yeni tip koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor

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Haber Yorumları (1)
ESRA: Hadi bakalım,
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