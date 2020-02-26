: Koronavirüs salgını hızla yayılırken İngiliz basını, güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi

26.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:00

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, gün geçtikçe daha çok ülkeye sıçrıyor. Salgın, şimdiye kadar aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da olduğu 32 ülkeye yayıldı. 11 ölümün yaşandığı İtalya, Avrupa kıtasında koronavirüs kaynaklı ölümlerin meydana geldiği ülkelerin başında bulunuyor. İtalya'yı geçtiğimiz yıl, yaklaşık 60 milyon turist ziyaret etmişti.

İNGİLİZ GAZETESİ HARİTA YAYINLADI

Hastalığa karşı korku seviyesi artarken, uçaklarda sefer iptalleri ardı ardına geliyor, tatilciler de seyahat planlarını gerçekleştiremiyor. Tüm bunlar yaşanırken, İngiliz Daily Express gazetesi, güvenli bir tatil için paylaştığı haritada 6 ülkeyi sıraladı. Bu ülkeler; Türkiye, Polonya, Macaristan, Barbados, Jamaika ve Meksika...

TÜRKİYE'Yİ ÖNERDİLER

Söz konusu haberde, güneşin ve kumsalların tadını çıkarmak için uzun mesafeli uçuş süresi olmadan Türkiye'ye gidilebileceği kaydedildi. Türkiye'nin, kış güneşi için de ideal tatil noktası olduğuna vurgu yapıldı.

İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN KALBİ

Haberde ayrıca, dünyadaki hiçbir şehrin İstanbul ile karşılaştırılamayacağına dikkat çekildi. İstanbul'un, Türkiye'nin kültürel kalbi olduğu hatırlatıldı. İzmir'in Selçuk ilçesine de işaret edilen haberde, bu ilçenin portakal ağaçlarıyla kaplı geniş bulvarlara ve şehir merkezine serpilmiş antik kalıntılara sahip olduğu belirtildi.

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