Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı

19.02.2021 13:30 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:57
Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı

İskoçya Premier Ligi ekibi Rangers'ta 5 futbolcu koronavirüs kurallarını hiçe sayarak ev partisine katıldı. Polis tarafından dağıtılan partide bulunan futbolcular Rangers kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

Rangerslı futbolculardan Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Brian Kinnear ve Queen of the South'da kiralık olarak forma giyen Dapo Mebude koronavirüs kurallarını ihlal ederek bir ev partisine katıldı. İskoçya basınında yer alan habere göre, beş oyuncunun katıldığı parti polis tarafından dağıtıldı.

KADRO DIŞI BIRAKILDILAR

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard iddiaları doğrularken, futbolcular ile ilgili çözüm için İskoç Futbol Federasyonu ve İskoç Hükümeti ile iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Oyuncuların para cezasına çarptırılacağını söyleyen İngiliz teknik adam, "İzole olurken, şimdilik kulüpten ve kadrodan çıkarıldılar. İzin verildiğinde onlarla yüz yüze oturup, konuşacağım." dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:57:07. #1.14#
title