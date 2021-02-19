Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı

İskoçya Premier Ligi ekibi Rangers'ta 5 futbolcu koronavirüs kurallarını hiçe sayarak ev partisine katıldı. Polis tarafından dağıtılan partide bulunan futbolcular Rangers kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

Rangerslı futbolculardan Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Brian Kinnear ve Queen of the South'da kiralık olarak forma giyen Dapo Mebude koronavirüs kurallarını ihlal ederek bir ev partisine katıldı. İskoçya basınında yer alan habere göre, beş oyuncunun katıldığı parti polis tarafından dağıtıldı.

KADRO DIŞI BIRAKILDILAR

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard iddiaları doğrularken, futbolcular ile ilgili çözüm için İskoç Futbol Federasyonu ve İskoç Hükümeti ile iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Oyuncuların para cezasına çarptırılacağını söyleyen İngiliz teknik adam, "İzole olurken, şimdilik kulüpten ve kadrodan çıkarıldılar. İzin verildiğinde onlarla yüz yüze oturup, konuşacağım." dedi.