Koronavirüs: Amerika'da taharet musluklu klozetlere yoğun ilgi Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de sıkça kullanılan kolonyaya, ABD'de de taharet musluklu tuvaletlere olan ilgi her geçen gün artıyor.

Koronavirüs salgını Çin dışında yayılmaya devam ederken birçok ülkede oluşan panik havası süpermarketlerde özellikle de temizlik ve hijyen raflarında etkisini gösteriyor. Neredeyse tüm ülkelerde temizlik ürünlerinde astronomik denebilecek fiyat artışları dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de sıkça kullanılan kolonyaya, ABD'de de taharet musluklu tuvaletlere olan ilgi her geçen gün artıyor.



ABD merkezli Brondell şirketi farklı modellerde klozet üreten bir firma. Şirketin taharet musluklu klozet satışlarında son günlerde sert bir yükseliş göze çarptı. Business Insider'a konuşan şirketin sözcüsü Daniel Lalley, Amazon'da her iki dakikada bir taharet musluklu klozet sattıklarını, günlük ise ortalama bin satış gerçekleştirdiklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle