Koronavirüs alışveriş merkezlerini vurdu Koronavirüs alışveriş merkezlerini vurdu Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs, alışveriş merkezlerini vurdu.

Koronavirüs alışveriş merkezlerini vurdu

ANKARA - Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs, alışveriş merkezlerini vurdu. Vatandaşların hafta sonu tatilinde akın ettiği alışveriş merkezlerindeki insan yoğunluğunun yok denilecek kadar az olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ilk kez Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Ölümcül virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine tedirginlik yaşayan Ankaralı vatandaşlar, özellikle hafta sonları doluluk oranlarıyla dikkati çeken alışveriş merkezlerinden uzak durdu. Alışveriş merkezlerindeki insan yoğunluğunun yok denilecek kadar az olduğu, iş yerleri ve yemek katının hafta sonuna rağmen boş kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA