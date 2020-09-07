Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan Demir Grup Sivasspor forması giyen Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

07.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:46

Demir Grup Sivasspor forması giyen milli futbolcu Yasin Öztekin, babasından gelen acı haberle sarsıldı. Tecrübeli oyuncunun babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirirken, Öztekin ailesi büyük yıkım yaşadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ali Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
007: Allah rahmet eylesin. . MEkanı cennet olsun.
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