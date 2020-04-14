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Çin Halk Cumhuriyeti, Burak Kaya, Propolis, Türkiye, Güncel

Korona virüs propolise ilgiyi arttırdı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını ile birlikte Türkiye'de de insanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için propolise yöneldi.

14.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:22
Korona virüs propolise ilgiyi arttırdı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını ile birlikte Türkiye'de de insanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için propolise yöneldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler C vitaminin yoğun olarak bulunduğu meyve ve sebzenin yanı sıra arı sütünden elde edilen propolise de ilgi gösteriyor. Tıbbi Aromatik Bitkisel ürünler satan Burak Kaya, korona virüs ile birlikte insanların propolis taleplerinde patlama yaşandığını kaydetti. Son dönemde insanların yoğun olarak yöneldiği gıda takviyeleri arasına giren propolis, arılar kovanlarını korumak için kullandığı sistem sayesinde güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özelliği ile biliniyor. Tamamen doğal olan propolis insanların bağışıklık siteminin korunmasında da fayda sağlıyor.

Propolisin özelliklerini anlatan Burak Kaya, "Propolisin tamamen bağışık güçlendirici özelliği vardır. Bu herhangi bir ilaç değildir tamamen gıda takviyesidir. Astım bronşit, soğuk algınlığı, nefes darlığı, akciğer, karaciğer temizleyici özelliği vardır hücre yeniler ve en önemlisi kan temizleyici özelliği vardır" dedi.

"1 yaş üstü herkes kullanabilir"

Arı ürünlerine allerjisi olanların propolisi doktor kontrolünde kullanabileceğini kaydeden Kaya, "Şu günlerde ise en rövanşta olan ise propolistir saf arı sütüdür, beraberinde özel karşım bitki çaylarıdır. Bunlar ilaç değil gıda takviyesidir mesela propolisi bir yaş üstü tüm insanlar kullanabilir. Arı ürünlerine karşı alerjisi olan insanlarında yine de doktor kontrolünde kullanmayı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Herkesin propolis sattığını da hatırlatan Kaya dikkat edilmesi gerekenler hakkında ise "Özellikle kare kodlu ürün almalarını tavsiye ediyorum. Orijinal olduğu mutlaka araştırılsın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Güncel Manşet

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