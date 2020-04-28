Korona virüs Covit-19'un gölgesinde tahinli pideye yoğun ilgi - Korona virüs Covit-19'un gölgesinde tahinli pideye yoğun ilgi Kütahya'nın Simav ilçesinde özellikle Ramazan ayında yapılan tahinli pidenin, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında da ilçe ekonomisine katkısı devam ediyor.

- Korona virüs Covit-19'un gölgesinde tahinli pideye yoğun ilgi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde özellikle Ramazan ayında yapılan tahinli pidenin, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında da ilçe ekonomisine katkısı devam ediyor.

Simav'da yaşayan vatandaşlar, tahinli pideyi kendileri tüketirken, ilçe ve il dışındaki yakınlarına da kargo ile gönderiyor.

Simav'ın ünlü tahinli pidesinin yapılışı hakkında bilgi veren pide ustası İlyas Yılmaz, "Hamuru incecik açtıktan sonra tahini üzerine yayıp, üzerine şeker atılıyor. Şekeri tahine yedirdikten sonra tekrar topluyoruz, dolayıp tekrar açtıktan sonra üzerine bir kat daha tahin sürüp fırına gönderiyoruz" dedi.

Tahinli pide ustası Halil Cengiz (37), Korona virüse rağmen tahinli pide yapmaya devam ettiklerini belirtti. Bu yıl Ramazan ayı buruk geçiyor. Belirtilen kurallara uymak suretiyle halkımızın tahinli pide taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Korona virüs ile mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere sahada görev yapanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tahinli pide müşterisi Emin Topaler, Simav'ın meşhur tahinli pidesini, iftar sofralarının vazgeçilmez pidesini almak için geldiğini ifade etti. Topaler " Bu gün evimiz için değil de İstanbul'daki kuzenim ve kardeşim için almaya geldim. Özellik olarak hamurun tahinle buluşması bizin çok hoşumuza gidiyor. İftarda ve sahurda tahinli pide tüketiyoruz" şeklinde konuştu.

Tahinli pide müşterisi Kezban Soylu, sahurda ve iftarda tahinli pide tükettiklerini ifade etti.

Müşterisi Sebahattin İlci, tahinli pidenin geleneksel bir lezzet olduğunu belirterek, Bursa'daki kardeşlerine göndereceğini söyledi.

Kaynak: İHA