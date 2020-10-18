Korona vakalarının artması sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Maç erteleyerek sezon bitmez, şaibe çıkar
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Korona vakalarının artması sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Maç erteleyerek sezon bitmez, şaibe çıkar

18.10.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:12

Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Türk futbolunda artan koronavirüs vakaları sonrası maçların ertelenmemesi gerektiğini ve altyapı oyuncularıyla maçların tamamlanması gerektiğini söyledi. Dilmen, aksi takdirde şaibe çıkabileceğini iddia etti.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında koronavirüsten dolayı ertelenen maçlar hakkında konuştu.

Süper Lig'de maçların ertelenmeden oynanması gerektiğini ve bunun için kadroya yazılabilen 20 yaşındaki futbolcuların kullanılabileceğini ifade eden Dilmen, "21 yaşına gelmiş bir futbolcu bugün nasıl U21'de oynayabiliyorsa A Takım'da da oynamalı. Maç erteleyerek sezonu bitiremezsiniz ve şaibe çıkar. İngiltere gibi karar da alamıyoruz! İngiltere ne dedi? Ligin %51'i oynandığında pandemiden dolayı lig oynanamayacak duruma gelirse ligi tescil edeceğim dedi. O zaman şöyle ki, çok vaka olsa dahi ki bu devam edecek" dedi.

"MAÇLARI OYNATACAK TARİH DE KALMAYACAK"

Süper Lig maçlarının erteleme olmadan oynanması gerektiğini ifade eden Dilmen, "Bu hafta Hatay'ı erteledin, önümüzdeki hafta Malatya'yı erteledin, sonra başka bir takımı erteledi. Eğer bu lig bu şartlar altında oynanacaksa mutlaka ve mutlaka erteleme olmaması lazım, kulüpler ellerindeki mevcut oyuncuları; 20 yaşında kadroya yazılabilenler de dahil sahaya sürmeli. Yoksa bu durumun önüne geçemeyiz, maçları oynatacak tarih de kalmayacak" şeklinde konuştu.

Korona vakalarının artması sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Maç erteleyerek sezon bitmez, şaibe çıkar

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