Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu Koronavirüs salgınında balıkçıların avlanmaya çıkamaması nedeniyle, tezgahlarda çeşitlilik yok noktasına geldi ve birçok balıkçı kapanma noktasına geldi. Talep azaldığı için fiyatların düşmesine rağmen, maliyet karşılanmadığı için birçok balıkçı, dükkanın kapısına kilit vurdu.

Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde koronavirüs balıkçılık sektörünü de vurdu. Dünya çapında yaşanan salgının etkileri ekonomik anlamda ülkemizde de hissedilmeye başlanırken balıkçı esnafı da durumdan memnun değil.

ESNAF ZOR DURUMA DÜŞTÜ

Salgın günlerinde balıkçıların avlanmaya çıkmadığı ilçede balık fiyatları düşerken, balık tezgahları da kapanma noktasına geldi ve gerekli sürkilasyon olmadığından esnaf zor duruma düştü.

"SATIŞ OLMAYINCA FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Tezgahlarda satışların ciddi anlamda dibi görmüş durumda olduğunu söyleyen Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Virüsten dolayı balıkçılık aşırı derecede etkilendi. Zaten hava şartları son zamanlarda kötü gittiğinden dolayı düzgün bir avcılık olmamıştı. Koronavirüsten dolayı denize çıkıldığında balık az miktarda tutuluyor. Tezgahlarda satış olmayınca fiyatlarda düşüşe geçti. Ne çıkanı kurtardı, ne satanı kurtardı. Ondan dolayı erken paydos edildi. Zaten 15 gün sonra bir yasak başlıyor. Koronavirüs balıkçıları olumsuz etkiledi" ifadelerinde bulundu.

Tezgahlarda balık fiyatları:

Mezgitin kilosu 20,

Hamsinin kilosu 10,

Çupranın adedi 15,

Levreğin kilosu 15 lira.

Kaynak: İHA