Korkuteli Belediyespor play-off biletini aldı
Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2020-2021 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'taki son maçında kendi evinde Develi Belediyesporu 3-0 yenerek play-off oynama hakkı kazandı.
Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2020-2021 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'taki son maçında kendi evinde Develi Belediyesporu 3-0 yenerek play-off oynama hakkı kazandı.
Korkuteli, 2020-2021 sezonunun son maçında kendi evinde ağırladığı Develi Belediyespo"u set vermeden 3-0 yendi.
Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Korkuteli Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı karşılaşmayı, 25-19, 25-21 ve 25-15'lik setlerle kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz