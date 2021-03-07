Korkuteli Belediyespor play-off biletini aldı
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Korkuteli Belediyespor play-off biletini aldı

07.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:40
Korkuteli Belediyespor play-off biletini aldı

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2020-2021 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'taki son maçında kendi evinde Develi Belediyesporu 3-0 yenerek play-off oynama hakkı kazandı.

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2020-2021 Voleybol Sezonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'taki son maçında kendi evinde Develi Belediyesporu 3-0 yenerek play-off oynama hakkı kazandı.

Korkuteli, 2020-2021 sezonunun son maçında kendi evinde ağırladığı Develi Belediyespo"u set vermeden 3-0 yendi.

Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Korkuteli Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı karşılaşmayı, 25-19, 25-21 ve 25-15'lik setlerle kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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