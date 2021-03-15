Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı finale kaldı

Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da oynan play off maçlarını kazanarak 1. Lig için final oynamaya hak kazandı.

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 12-13-14 Mart'ta Ankara'da Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonunda oynanan play off karşılamalarında üçte üç yaparak 4'lü finale kaldı.

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen, yaptığı açıklamada, yarı final müsabakalarını yenilgisiz kapatarak final grubuna kalma başarısı gösterdiklerini söyledi.

İşlerinin daha zor olduğunu belirten Esen, "Daha çok çalışmak gerekiyor. Bu nedenle Ankara'da kampa girdik hedefimiz ilk 2'ye kalarak final grubundan da çıkmak. Korkuteli'mize 1. Lig voleybol müsabakalarına getirmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Bizleri her zaman destekleyen Belediye Başkanımız Sayın Ömer İşlek Bey'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan bizleri destekleyen spor koordinatörümüz Adil Özlü Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bu başarı bir takım başarısı olacak inşallah Allah yolumuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz