Körfez Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona ermesi dolayısıyla hafta sonu vezneleri açık tutacak.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemeleri için son gün 31 Mayıs 2019 Cuma. Körfez Belediyesi de emlak vergisi ve çevre temizlik vergilerinin ilk taksitinin son ödeme tarihi olan 31 Mayıs öncesinde vatandaşların mağdur olmamaları için özel tedbirler aldı. Bu kapsamda Körfez Belediyesi'nde vezneler vatandaşların vergilerini ödemeleri için hafta sonu açık olacak.

Vatandaşlar, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günleri belediye veznelerinden ödemelerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra, vatandaşlar günün her saatinde belediyenin internet adresinden anlık olarak borç ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Ödeme yapmak isteyenler Körfez Belediyesi merkez hizmet binası dışında Teknik Hizmetler içindeki vezne, Tütünçiftlik Kültür Merkezi içerisindeki vezne ve Hereke hizmet binası içerisinde yer alan veznede ödemelerini gerçekleştirebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA