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Koray Altınay fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı

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Koray Altınay fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı

Bir süredir sakat olan DG Sivasspor'un defans oyuncusu Koray Altınay, fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

Bir süredir sakat olan DG Sivasspor'un defans oyuncusu Koray Altınay, fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bugün yapılan antrenmanda bir süredir sakat olan Sivasspor'un defans oyuncusu Koray Altınay fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı. 30 yaşındaki futbolcunun çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından Koray Altınay'ın idmanda olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Demir Grup Sivasspor'umuzda sakatlığı bulunan Koray Altınay, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda takımımızdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı" notu eklendi. - SİVAS

Koray Altınay fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı

Koray Altınay fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı

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