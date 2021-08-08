Kopenhag'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Victor Nelsson maça yedek kulübesinde başladı
Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği Victor Nelsson, Kopenhag'ın Brondby'le oynadığı maçta karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Son 3 sezonda yalnızca bir kez maça yedek başlayan Danimarkalı futbolcunun uzun bir aradan sonra yeniden yedeğe çekilmesi sarı-kırmızılı takıma transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kopenhag'dan Victor Nelsson transferinde mutlu sona çok yakın.
UZUN SÜRE SONRA İLK DEFA YEDEK BAŞLADI
Victor Nelsson'un Kopenhag'ın sahasında Brondby'le oynadığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması dikkat çekti. Uzun süredir maçlara hep ilk 11'de başlayan futbolcunun bir anda yedek kulübesine çekilmesi artık Galatasaray'a transferinin netleştiği şeklinde yorumlandı.