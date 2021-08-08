Kopenhag'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Victor Nelsson maça yedek kulübesinde başladı

Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği Victor Nelsson, Kopenhag'ın Brondby'le oynadığı maçta karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Son 3 sezonda yalnızca bir kez maça yedek başlayan Danimarkalı futbolcunun uzun bir aradan sonra yeniden yedeğe çekilmesi sarı-kırmızılı takıma transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.