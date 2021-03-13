Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

13.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:56

Danimarka temsilci Kopenhag, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Zanka'nın bonservisine ilişkin son kararını verdi. Kopenhag sezon sonunda Zanka'yı sarı-lacivertli ekibe geri yollayacak. Bu kararın gerekçesi olarak ise futbolcunun maliyetinin fazla olması gösterildi.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Danimarka'nın Kopenhag takımına giden Zanka, yola bu takımda devam etmeyecek. Sarı-lacivertlilerle 2022 sonuna dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacı bu sezon için geçerli olmak üzere ise, daha önce de formasını giydiği Kopenhag'a geçici transferle verilmişti.

SEZON SONUNDA DÖNÜYOR

Danimarka basınında yer alan habere göre Kopenhag kulübü sezon sonunda Zanka'yı Fenerbahçe'ye geri gönderecek. Oyuncunun bonservisinin alınmayacağı ya da kiralık sözleşmesinin uzatılmayacağı belirtilen haberlerde bunun gerekçesi olarak Zanka'nın maliyeti gösterildi. Zanka bu sezon Kopenhag'da 18 maçta oynadı.

(SKORER)

Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Haber Yorumları (2)
FB: geri dönse ne olmuş geldiği gibi gider zaten szalai var şu anda zaten zanka gitmeli geldiği gibi hatta dahada büyük stoper alınmalı zankada ne oluyor geldiği gibi geri gitmeli
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FB: kim söylüyo döneceğini yada zanka çok çok büyük yıldız stoper oyuncusuda haberimizmi yok szalai serdar ile çok iyiler şu anda zankada ne oluyor geri dönersede geldiği gibi gider fenerbahçede oynayacak hali yok göndersinler zaten
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