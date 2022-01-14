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Kooperatiflerin yöneticilerine verilecek eğitimin esasları belli oldu

Kooperatiflerin yöneticilerine verilecek eğitimin esasları belli oldu
AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyelerinin alacağı eğitimlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyelerinin alacağı eğitimlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için bakanlık veya bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecek kooperatifçilik eğitim programının süresi, konuları, eğitim sonucunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin üyeleri eğitim şartına tabi olacak.

Kooperatifçilik eğitimi süresi bakanlık tarafından belirlenecek. Eğitim, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşacak.

Kooperatifçilik eğitimi, yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan eğitim şeklinde de olabilecek.

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AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri

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