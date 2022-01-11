Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (7)

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Ankara'da trafik kazası geçiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Elmadağ ilçesine getirildi. Milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çalık ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor ve Gençlerbirliği forması giyen futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı. Çalık'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Konyaspor ile Galatasaray formaları koyuldu.

Ahmet Çalık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçedeki mezarlıkta toprağa verildi.