Konyaspor, Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına anlaştı
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Konyaspor, Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına anlaştı

08.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:51
Konyaspor, Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına anlaştı

İttifak Holding Konyaspor, Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına anlaştı.

İttifak Holding Konyaspor, Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına anlaştı. 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine kulübün sportif direktörü  Adnan Erkan katıldı. Yeşil-beyazlı ekip, Norveç Eliteserien takımlarından Viking'de forma giyen 24 yaşındaki Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Viking takımıyla 154 maçta  forma giyen Zymer Bytyqi 23 gol, 30 asistle kaydeti.Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek olan Bytyqi, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp ligde hakkettiğimiz yerde olacağız" dedi.

Konyaspor, Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına anlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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