Konyaspor, zirve yarışından kopmak istemiyor
Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla 2'nci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçından puanla dönerek zirve yarışından kopmak istemiyor.
Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla 2'nci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçından puanla dönerek zirve yarışından kopmak istemiyor.
Ligde son 2 haftadır galip gelemeyen yeşil-beyazlı ekip, bu şansızlığını Fatih Karagümrük maçında kırmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana 15 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 2 yenilgi alan yeşil-beyazlı takım bugün öğlenden sonra uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek. Türkiye Kupası 4'üncü turda Vanspor maçında sakatlanan Oğulcan Ülgün forma giyemeyecek.?