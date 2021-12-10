Konyaspor, zirve yarışından kopmak istemiyor

Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla 2'nci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçından puanla dönerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

Ligde son 2 haftadır galip gelemeyen yeşil-beyazlı ekip, bu şansızlığını Fatih Karagümrük maçında kırmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana 15 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 2 yenilgi alan yeşil-beyazlı takım bugün öğlenden sonra uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek. Türkiye Kupası 4'üncü turda Vanspor maçında sakatlanan Oğulcan Ülgün forma giyemeyecek.?