Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Her iki takımda sahadan moralle ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Peki Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Konyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşma 6 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Yeni MalatyaspormaçıbeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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