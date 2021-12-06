Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Her iki takımda sahadan moralle ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Peki Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Konyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşma 6 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Yeni MalatyaspormaçıbeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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