Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre Kartal'ı transfer etti
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Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre Kartal'ı transfer etti

07.01.2021 23:50 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:54
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre Kartal'ı transfer etti

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, profesyonel futbol hayatına adım atan 2003 doğumlu oğlu Emre Kartal, transfer etti. 2 gün önce 18 yaşına giyen genç futbol yeşil beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel futbol kariyerine başlayan 2003 doğumlu Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor'a transfer oldu.

5 Ocak 2021 tarihinde 18. yaşını dolduran genç futbolcu, yeşil beyazlılarla 2024 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre Kartal'ı transfer etti

F.BAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynayan daha sonra hem antrenör hem de teknik adam olarak görev yapan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişti.

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