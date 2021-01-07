Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre Kartal'ı transfer etti

Profesyonel futbol kariyerine başlayan 2003 doğumlu Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor'a transfer oldu.

5 Ocak 2021 tarihinde 18. yaşını dolduran genç futbolcu, yeşil beyazlılarla 2024 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

F.BAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynayan daha sonra hem antrenör hem de teknik adam olarak görev yapan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişti.