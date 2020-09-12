Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti
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Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, kendisinin bilgis ve onayı dışında forvet transferi yapıldığı gerekçesiyle görevini bıraktığını duyurdu.

12.09.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:27

Süper Lig'de sezonun henüz ilk haftasında ilk ayrılık yaşandı. İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, kendisinden habersiz olarak forvet transferi yapıldığı için görevinden istifa etti.

Yazılı açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Ben hayatım boyunca her şeyi mücadele vererek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbir zaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur. Eğer ben geçen sene, içimizden birileri dahi 'Bu takım küme düştü.' dediği dönemde, haklı birçok mazeret ve sebebim olmasına rağmen, yaşana o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağsalim yanaştırdıktan sonra şu an görevi bırakıyorsam, birçok sebebi var. Bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hilmi Kulluk'la paylaştım" diye konuştu.

"TRANSFER BİLGİM DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ"

Korkmaz, ayrılma kararı alması hakkında ise "Bugüne kadar yapılan transferlerimizde birlikte karar vererek, Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ'ı aldık. En önemli sebep, geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan forvette, transferin onayım ve bilgim dışında gerçekleşmesidir. Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti
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