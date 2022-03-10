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Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Abdullah Doğan - Spor
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Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salondaki çalışmayla başladı.

Daha sonra sahada taktik, çabukluk ve 5'e 2 çalışan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Abdullah Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Haberler

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