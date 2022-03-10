Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
AA - Abdullah Doğan - Spor
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salondaki çalışmayla başladı.
Daha sonra sahada taktik, çabukluk ve 5'e 2 çalışan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Abdullah Doğan - Spor