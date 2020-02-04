Konyaspor kaptanı Selim Ay: Ligde hak etmediğimiz bir yerdeyiz

04.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:23

İttifak Holding Konyaspor'un kaptanı Selim Ay, sezona büyük umutlarla başladıklarını ancak hak etmedikleri bir yerde olduklarını söyledi.

Konyaspor forması altında geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 200'üncü resmi maçına çıkan başarılı defans oyuncu Selim Ay, "Sezona büyük umutlarla başladık. Herkesin bildiği tek şey; Konyaspor kesinlikle hak etmediği bir yerde. Şu an bulunduğumuz durumu kimse hayal etmiyordu. Bizimle aynı puana sahip takımlara baktığınız zaman Konyaspor tamamen derli toplu, düzenli, saha içerisinde ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünü yine veriyor. Sadece bu iyi tarafımızı sonuca yansıtamıyorduk ama bunu geride bıraktığımıza inanıyorum. Tabii ki de şu an hiçbir şey bitmiş değil. Daha bir galibiyet aldık. Bu galibiyete özlemle beklediğimiz bir galibiyet olduğu için çok sevindik. İnşallah dediğim gibi bu durum başarıya giden yolda sancılı süreçte bir anı, ileride de bahsedeceğimiz, ders çıkarttığımız bir dönem olarak kalacaktır" dedi.

Kaynak: DHA