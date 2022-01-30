Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Haberler
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Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında iç sahada oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında iç sahada oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra pas çalışması ve pas oyunuyla devam etti. Futbolcular, topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Çalışmalarda tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi ile Eray Birniçan yer almadı.

(İHA)

Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, İlhan Palut, Giresunspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Haber

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