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Konyaspor, Giresunspor'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor, Giresunspor'a hazırlanıyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında iç sahada oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını öğleden sonra yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında iç sahada oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını öğleden sonra yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma-çabukluk hareket çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra topla oyun ve çift kale maç ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı koşu çalışması ile tamamladı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen İbrahim Sehic, Eray Birniçan, Sokol Cikalleshi ve Adil Demirbağ katılmadı. - KONYA

Konyaspor, Giresunspor'a hazırlanıyor

Konyaspor, Giresunspor'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Konyaspor, Spor, Haber

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