Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna katmaya çok yakın

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan ve teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla kadro dışı kalan Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu. Senegalli futbolcunun bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından Süper Lig ekibi Konyaspor'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 34 maça çıkan Thiam, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.