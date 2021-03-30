Konyaspor, Erzurumspor maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor
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Konyaspor, Erzurumspor maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Spor
Konyaspor, Erzurumspor maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. 2 oyuncunun Erzurumspor maçında forma giyemeyeceği Konyaspor'da, sakatlığı devam eden 5 oyuncunun tedavisi sürüyor.Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında 4 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Erzurumspor ile Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan 8 oyuncularla birlikte tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran ile Ozan Can Oruç katılmazken, Marko Jevtovic takımdan ayrı çalıştı. Konyaspor, Erzurum da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.


- Konya
Konyaspor, Erzurumspor maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor
Konyaspor, Erzurumspor maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor
Konyaspor, Erzurumspor maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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