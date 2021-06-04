Konyaspor'da kongre heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Konyaspor'da kongre heyecanı

Konyaspor'da kongre heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor'da yarın olağanüstü kongre gerçekleştirilecek.

İttifak Holding Konyaspor'da yarın olağanüstü kongre gerçekleştirilecek. 3 yıldır kulüp başkanlığını yürüten Hilmi Kulluk, yeniden aday olmayacağını açıklarken başkan adayı olarak avukat Fatih Özgökçen'in adı geçiyor.

İttifak Holding Konyaspor yönetimi, Mayıs ayında yaptığı toplantıda 5 Haziran'da olağanüstü genel kurul yapılması yönünde karar aldı. Yarın saat 18.00'de başlayacak olan kongrede yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplandı 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak.3 yıldır kulüp başkanlığını yürüten Hilmi Kulluk,  yapılacak genel kurulda yeniden aday olmayacağını ve kulübün de  242 milyon 549 bin TL borcunun olduğunu  açıkladı.  Başkanlık adayı için ise avukat Fatih Özgökçen'in adı geçiriyor.

 


- Konya
Konyaspor'da kongre heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Bergen Hadise Ezgi Mola Seren Serengil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor'da kongre heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 14:05:12. #1.13#

title