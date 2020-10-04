Galatasaray'dan ayrılan Ahmet Çalık, Konyaspor'la sözleşme imzaladı
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Galatasaray'dan ayrılan Ahmet Çalık, Konyaspor'la sözleşme imzaladı

04.10.2020 23:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:33

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray'dan stoper Ahmet Çalık ile birlikte Ertay Birniçan'ı kadrosuna kattı. Ahmet Çalık, Konyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan'ı renklerine bağladı.

Konyaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 6 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

ERAY BİRNİÇAN'LA 1 YILLIK SÖZLEŞME

Ahmet Çalık'ın yanı sıra daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Eray Birnican Konyaspor'da 34 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'dan ayrılan Ahmet Çalık, Konyaspor'la sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Ahmet Çalık, Konyaspor'la sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Ahmet Çalık, Konyaspor'la sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Ahmet Çalık, Konyaspor'la sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Ahmet Çalık, Konyaspor'la sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Basir Gülüm

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