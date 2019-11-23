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Konyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 12. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz maça ilk 11'de başlıyor.

23.11.2019 18:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:07
Konyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de yükselişe geçen , deplasmanda bu sezon ikinci kez kazanıp puanını 21'e yükselterek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde son beş maçını kazanamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na da erken veda eden Konyaspor ise üç puan hasretini gidermenin peşinde.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç BeIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanacak.

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