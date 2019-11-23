Konyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

23.11.2019 18:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:07

Süper Lig'de yükselişe geçen Beşiktaş, deplasmanda bu sezon ikinci kez kazanıp puanını 21'e yükselterek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde son beş maçını kazanamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na da erken veda eden Konyaspor ise üç puan hasretini gidermenin peşinde.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç BeIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanacak.