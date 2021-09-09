SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
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SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdüSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Yeşil- beyazlı ekip cumartesi günü sahasında oynayacağı Altay maçı için teknik direktör İlhan Palut yönemitinde, Kayacık Tesisleri'nde antrenmanını gerçekleştirdi. Topla ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kala maçla sona erdi. Antrenmanda milli takımlardan dönen oyuncular Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, İbrahim Sehic ile Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra yeni transfer Ahmed Hassan takımla birlikte, Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi ve Endri Çekici de takımdan ayrı çalıştı.

SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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