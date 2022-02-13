Konya galibiyeti sonrası Abdullah Avcı'dan taraftarı kıpır kıpır eden sözler: Işığı mı görüyoruz?

Süper Lig'in 25. haftasında 2. sıradaki Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor rakibiyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 12'ye çıkardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı şampiyonluğun ateşini yaktı.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"BÜYÜK ADIMLAR ATIYORUZ"

"Yine büyük adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan birisiydi. Şampiyonluğun o temiz, parıltılı ışığını mı görüyoruz? Bugün maça başlarken, burada neden olduğunu, iyi ki Trabzonspor var dedirtmenin, bu kadar puan farkı olmasına rağmen daha dominant daha baskılı çok isteyen ve bundan sonra da devam edecek olmasını bugün göstermek istedik. Bugün böyle bir oyun vardı.

"GÜZEL BİR HAFTAYI GERİDE BIRAKTIK"

Konyaspor'un bulundukları yer bence harika. Buraya çalışarak, bir organizasyon dahilinde geldiler. Her bölgede planları var. Biz de bunlara göre çalıştık, iştahımız, arzumuz, taraftarımızla iyi şeyler çıkarttık. Daha farka da gidebilirdik aslında. Orta sahayı geçtikten sonra çok erken final pasları yapıp, yüksek nabızla geri dönünce, bu oyun bunu kaldırmaz. 2'yi bulduk ama son 5 dakika gol yedik yine de kazanmasını bildik. Trabzonspor, üstüne koyarak devam ediyor. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Bütün buraya gelen Trabzonspor sevdalılarına bunu armağan ediyorum. Bu güzel desteklerine devam etsinler.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN KALİTE ŞART"

Visca, Türkiye'ye transfer ettiğim bir oyuncu. Kişiliği ve oyunculuğu ile gelişen bir oyuncu. Başakşehir'de çok önemli işler yaptı. Şampiyonluk için kalite şart, ben bunları yaşadım. Birisi diyebilir 'Puan farkı var, Visca'yı almayalım' ama öyle değil. Kalite lazım."

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