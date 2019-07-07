Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesine Çiftlik Bank tarafından 2 yıl önce temeli atılan entegre tesisten geriye tabelası ile atılan temeli kaldı. Çiftlik Bank tarafından 2 bin 500 dönüm araziye, 35 bin hayvanın olduğu 700 milyon liralık entegre tesis yatırımı iddiasıyla temel atılmıştı. Yargılaması devam eden Çiftlik Bank'ın firari kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ise halen yurt dışında lüks bir hayat sürüyor.

Mehmet Aydın tarafından 2016 yılında kurulan Çiftlik Bank, internet üzerinden oynan bir çiftlik oyunun satın alınan ve beslenen hayvanların Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı vaat edilmişti.

15 MİLYONA SATIN ALINAN ARAZİYE TEMELİ ATILDI

Bu çiftliklerden biri de Konya'nın 7 bin nüfuslu Tuzlukçu ilçesinde kurulacağı iddiasıyla 2017 yılı Aralık ayında görkemli bir törenle temeli atıldı. Piyasa değeri 3 ila 4 milyon olan 2 bin 500 dönüm arazinin, 15 milyona satın alındığı, 35 bin hayvanın olduğu 700 milyon liralık bir entegre tesis olacağı iddiasıyla temeli atılmıştı. Temel atma törenine ise Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın da katılmıştı. Çiftlik Bank'tan geriye ise o dönem atılan temel ile tabelaları kaldı.

Bölge halkından İsmet Ak da, Çiftlik Bank için bölgede para yatıranların olduğunu; ancak bazılarının rencide olma endişesiyle mağduriyetini dile getiremediği söyledi. Ak,Yaklaşık 2 yıl önce görkemli bir şekilde temelleri atılan Çiftlik Bank hayalleri suya düştü. Çiflik Bank mağdurları zor durumda. Hala haklarını alamıyorlar ve arayamıyorlar. Peki bu adam nerde Tosuncuk yok. Ne oldu Yerinde yeller esiyor. O da başka ülkelerde keyfini sürüyor. Bende bu yörenin vatandaşı olarak, mağdur olan arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Adalet yerini bulur inşallah.dedi.

YARGILAMASI SÜRÜYOR

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve halen yurt dışında lüks hayat süren 'tosuncuk' lakaplı firari Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, 3.762 kez Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, 3762 kez Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez de Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.

Kaynak: DHA