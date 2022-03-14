Konya'da çiftçiye tohum desteği

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 195 çiftçiye yüzde 75 hibeli, 111 bin ton çeşitli marka mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2019-2023 stratejik planları doğrultusunda Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında, baharlık hububat ve baklagiller alanlarının etkinleştirilmesi projesi ile nadas alanlarını daraltılması ve üretime kazandırılması amacıyla 195 çiftçiye yüzde 75 hibeli, 111 bin ton çeşitli markalarda mercimek tohumu dağıtıldı.

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran yaptığı açıklamada, çiftçilere yüzde 75 hibe ve yüzde 25 üretici katkılı olmak üzere Bozok, Ankara Yeşili ve Kayı-91 marka ve cins mercimek tohumlarını önceden belirlenen kayıtlı çiftçilere dağıtıldığını söyledi. - KONYA