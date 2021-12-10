Konferans Ligi'ne giden Fenerbahçe'de Vitor Pereira topu yönetime attı: Benim kararım değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Hedefimiz lig" sözlerine açıklık getirdi.

"BEN DEĞİL, KULÜP ÖNCELİKLİ GÖRÜYOR"

Vitor Pereira yaptığı açıklamada, "Hedefimiz Konferans Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapmak. Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı. Ben değil, kulüp ligi öncelikli görüyor." ifadelerini kullandı.

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