Kolokyum nedir?
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Kolokyum nedir?

Kolokyum nedir?
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Kolokyum nedir? sorusu son günlerde sıkça aratılan konular arasında yer aldı. Günlük hayatımızda sık kullanılmayan kelimelerden olan kolokyumun anlamı merak ediliyor. Peki, Kolokyum nedir? Detaylar haberimizde!

Kolokyum nedir? sorusu son günlerde sıkça aratılan konular arasında yer aldı. Günlük hayatımızda sık kullanılmayan kelimelerden olan kolokyumun anlamı merak ediliyor. Peki, Kolokyum nedir? Detaylar haberimizde!

KOLOKYUM NEDİR?

Kolokyum, bilimsel bir sorunu incelemek için uzman kişiler tarafından düzenlenen ve konu üzerinde incelemeler yapılan bir toplantıdır. Ayrıca ekonomik, siyasi, diplomatik sorunları tartışmak için de yapılan akademik, bilimsel bir toplantıdır.

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