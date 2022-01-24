Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu.

Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak 1.5 yıllığına Kocaelispor'u çalıştıracak.

Kocaelispor'da son Samsunspor maçı öncesi Mustafa Reşit Akçay'ın istifası gündeme oturmuştu. Yeşil-siyahlılarda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuyken o isim belli oldu. Mehmet Altıparmak, 1.5 yıllığına Kocaelispor'un teknik direktörü olacak.

17 günlük bir araya giren Kocaelispor'da hazırlıklar Antalya kampında yapılacak. Salı günü başlayacak olan çalışmalarda Mehmet Altıparmak da sahaya inerek takımın başında ilk antrenmanına çıkacak. - KOCAELİ

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Mustafa Reşit Akçay, Mehmet Altıparmak, Samsunspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title