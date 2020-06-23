HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım

Kocaelispor'un eski kalecisi Dumitru Stingaciu, 1998 yılında Fenerbahçe'yi yenmek için Galatasaray'ın Rumen futbolcuları Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'den teşvik primi aldığını itiraf etti.

23.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:52

Kocaelispor'un eski kalecisi Dumitru Stingaciu, 1998 yılında Galatasaray'ın Rumen futbolcularıyla arasında geçen bir olayı gün yüzüne çıkardı. Stingaciu, o dönem sarı kırmızılı formayı giyen vatandaşları Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Iulian Filipescu ve Adrian Ilie'nin kendisine galibiyet için ödül parası verdiği itirafında bulundu.

"MAÇI KAZANDIK VE 20 BİN DOLAR ALDIM"

Rumen kaleci, Sporturilor gazetesine yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası öncesi 1998 sezonunun sonlarına doğru, Kocaeli olarak bizim Fenerbahçe'yi yenmemiz, Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasına yardımcı olacaktı. Gheorghe Hagi ve Galatasaray'dan diğer üç Rumen futbolcu bireysel inisiyatifleriyle, galibiyet durumunda özel bir meblağ teklif ettiler. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE HARİKA YILLAR GEÇİRDİM"

Kocaelispor dışında bir dönem Vanspor'da da oynayan Stingaciu, Türkiye'de oynadığı yıllar hakkında da konuştu. Eski kaleci, "Türkiye'de harika yıllar geçirdim. Geçtiğimiz sonbaharda bana bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli'nin bir maçına davet ettiler. Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz? Türkiye'de altı sezon geçirdim, 1997'de en iyi kaleci oldum. Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı" ifadelerini sözlerine ekledi.

Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Dumitru Stingaciu

"HAGI 40 METREDE DE OLSA HAZIR OLMALISIN"

Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi olan vatandaşı Hagi'nin yeteneklerine övgüler yağdıran eski kaleci, aynı zamanda Steaua Bükreş'te birlikte top koşturduğu efsane için şunları söyledi: "Türkiye'de bacak arasından bana bir gol atmıştı. Topu ayağına, kaleye 40 metre uzaklıkta da alsa, her an şut çekebileceği beklentisiyle pür dikkat olmalısınız. Hagi karşınızdayken gevşer, reaksiyon zamanınızı kaybederseniz, topu tutacak zamanınız olmaz, geçmiş olsun!"

KRİTİK KOCAELİ DEPLASMANI

Sezonun 28. haftasına lider giren Fenerbahçe'nin Kocaeli'ye deplasmanda yenilmesiyle Galatasaray, ezeli rakibini geçmiş, sonrasında ligde ilk sıraya tırmanmasının ardından sezonu şampiyon tamamlamıştı.

(Milliyet)

Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Haber Yorumları (5)
MUZZY: Tesvik primini neden yasak ederler anlamam, kendi futbolcularina sampiyonluk durumunda veya mac kazanmalari halinde vaad edilen tesvik primi degilmi, adamlar zaten oynamak icin parasini almiyormu.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
RABBANİ_RASTA: Teşvik primi anadolu kulüplerinin kazanç kapısı. sonuna kadar destekliyorum. Şampiyonluk adayı sırf para aldı diye bir anadolu takımını yenemiyorsa şampiyon olmasın zaten. Şike çok büyük haksızlık ama teşvik primine öyle bakmıyorum
Cevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır
FERMAN: Tesvik dedigin pirimi kendi kulubu veriyorsa eywallah ama baska takmn fulculari yada baskani vermesi neyi etik nesi dogru sen bgun hc br iddasi olmayan takmla oynyorsn ama parasi bol olanlar gelip onlara iddaa yaratiyor bak sukadar para kazan ligde ozaman para dönsun herkez herkeze para versin bole lig futbolmu olur sacma sapan mantkla dusunme
Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Spor
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Spor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Spor
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Spor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Spor
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Spor
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Volkan Bozkır Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Barış Yöş Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:12:19. #1.15#
title