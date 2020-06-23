Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Kocaelispor'un eski kalecisi Dumitru Stingaciu, 1998 yılında Fenerbahçe'yi yenmek için Galatasaray'ın Rumen futbolcuları Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'den teşvik primi aldığını itiraf etti.

Kocaelispor'un eski kalecisi Dumitru Stingaciu, 1998 yılında Galatasaray'ın Rumen futbolcularıyla arasında geçen bir olayı gün yüzüne çıkardı. Stingaciu, o dönem sarı kırmızılı formayı giyen vatandaşları Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Iulian Filipescu ve Adrian Ilie'nin kendisine galibiyet için ödül parası verdiği itirafında bulundu.

"MAÇI KAZANDIK VE 20 BİN DOLAR ALDIM"

Rumen kaleci, Sporturilor gazetesine yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası öncesi 1998 sezonunun sonlarına doğru, Kocaeli olarak bizim Fenerbahçe'yi yenmemiz, Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasına yardımcı olacaktı. Gheorghe Hagi ve Galatasaray'dan diğer üç Rumen futbolcu bireysel inisiyatifleriyle, galibiyet durumunda özel bir meblağ teklif ettiler. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE HARİKA YILLAR GEÇİRDİM"

Kocaelispor dışında bir dönem Vanspor'da da oynayan Stingaciu, Türkiye'de oynadığı yıllar hakkında da konuştu. Eski kaleci, "Türkiye'de harika yıllar geçirdim. Geçtiğimiz sonbaharda bana bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli'nin bir maçına davet ettiler. Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz? Türkiye'de altı sezon geçirdim, 1997'de en iyi kaleci oldum. Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı" ifadelerini sözlerine ekledi.

Dumitru Stingaciu

"HAGI 40 METREDE DE OLSA HAZIR OLMALISIN"

Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi olan vatandaşı Hagi'nin yeteneklerine övgüler yağdıran eski kaleci, aynı zamanda Steaua Bükreş'te birlikte top koşturduğu efsane için şunları söyledi: "Türkiye'de bacak arasından bana bir gol atmıştı. Topu ayağına, kaleye 40 metre uzaklıkta da alsa, her an şut çekebileceği beklentisiyle pür dikkat olmalısınız. Hagi karşınızdayken gevşer, reaksiyon zamanınızı kaybederseniz, topu tutacak zamanınız olmaz, geçmiş olsun!"

KRİTİK KOCAELİ DEPLASMANI

Sezonun 28. haftasına lider giren Fenerbahçe'nin Kocaeli'ye deplasmanda yenilmesiyle Galatasaray, ezeli rakibini geçmiş, sonrasında ligde ilk sıraya tırmanmasının ardından sezonu şampiyon tamamlamıştı.

(Milliyet)